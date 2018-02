Frigir navnet på mann som omkom i Nidelva

27-åring slipper forvaring - dømt til 14 års fengsel for bajonettdrapet på Ler

Her innser svensken at han er blitt lurt – av egne trenere

Billige hodetelefoner i butikken på hjørnet slår ikke beina under rammeavtaler

Andrea (16) går et løp som sikrer henne jobb, men få jenter blir anbefalt det samme

Molde-stopper slår følge med tidligere lagkamerat - klar for utlån til Levanger

Anmelder Marine Harvest for miljøkriminalitet

Her er RBK-Hoftuns klare dom over treningskampene

Refser Espelund og Lagesen for rolleblanding

27-åring slipper forvaring - dømt til 14 års fengsel for bajonettdrapet på Ler

Anmelder Marine Harvest for miljøkriminalitet

Vil innføre saftige gebyrer for brudd på ny hvitvaskingslov

Her er RBK-Hoftuns klare dom over treningskampene

Saken oppdateres.

Det var den 65 år gamle Geir Eyolv Skauvik som ble funnet omkommet i Nidelva søndag 11. februar.

Skauvik etterlater seg ett voksent barn. 65-åringen var bosatt i Orkdal, og var på besøk i Trondheim.

Politiet satte i gang etterforskning etter at Skauvik ble funnet. De har nå avsluttet etterforskningen i saken.

- Etterforskningen er avsluttet i dag og politiet kan ut fra etterforskningen konkludere med at det er snakk om en ulykke, sier politiførstebetjent Christian Eriksen ved Trøndelag politidistrikt fredag 16. februar.

En 21 år gammel mann ble også funnet omkommet i Nidelva natt til søndag 11. februar. Politiet har konkludert med at de to sakene ikke har sammenheng med hverandre, utover at de har lignende hendelsesforløp.