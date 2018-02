To personer fløyet til sykehus etter front mot front-ulykke på Høylandet

Saken oppdateres.

11.46 kom det melding om front mot front-ulykke på fylkesvei 17, ved Høylandet. Klokken 13 varsler politiet i Trøndelag på Twitter at to av de involverte er sendt i luftambulanse til sykehus. To andre sendes med bil i sykehus, for en sjekk.

- Det var to personbiler med fire personer involvert. Brannvesen og lege var tidlig på stedet. To personer var da oppe og gikk, mens to andre ennå satt inne i bilen, opplyser operasjonsleder Stig-Roger Olsen ved Trøndelag politidistrikt.

- Én person klager over smerter i mageregionen. Vi vet ikke per nå hvor alvorlig det er, sier Olsen.

Klokken 12.25 skriver politiet på Twitter at én person er i ferd med å bli frigjort. Luftambulanse er rekvirert.

Airbagene i begge bilene ble utløst.