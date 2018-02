Her kommer gaupene på rekke og rad

Røkke betaler nesten 800 mill. for et afrikansk oljeselskap

Knut Ove Vitsø fra Snillfjord betraktet forrige søndag en hjorteflokk på 15-20 dyr omlag 500 meter fra boligen sin.

- Så fikk jeg også se at det også var en gaupe der. Hun snek seg innpå en hjort og var bare fem meter fra da hjorten oppdaget gaupa og flyktet. Etter denne observasjonen forrige søndag, satte jeg opp et viltkamera. Tirsdag morgen passerte gaupefamilien kameraet. Det var overraskende at det var fire gauper på filmen, forteller Vitsø.

Etter at Avisa Sør-Trøndelag publiserte videoen i helgen har Vitsø fått mange tilbakemeldinger på det spesielle opptaket.

Filmet på hjortesti

Kameraet står på en hjortesti. Vitsø sier det er fem år siden man begynte å observere gaupe i traktene der han bor.

- Det er sjelden du får fanget dem på film. Nå begynner det å bli en del av dem. Det er observert gaupe med to unger tidligere i år. Det går også rykter om ei gaupe med fire unger, sier Vitsø.

Han har kameraet stående ute og håper å få filmet familien forfra.

Ungene jages bort

Gaupa er det eneste viltlevende kattedyret i Norden. Den er nattaktiv, sky og observeres sjelden i åpent lende.

Vitsøs videoopptak er gjort i grålysningen, ca kl. ni (tidspunkt på kamereet er feil).

- Gaupa får mellom en og tre unger. To er det normale, men tre er heller ikke unormalt. Det er nå like før mor jager bort ungene for å finne seg make og lage et nytt kull, sier Mari Tovmo som er overingeniør i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Ønsker melding om observasjoner

NINA overvåker gaupefamilier fra oktober til februar og er nå i innspurten med årets tellinger. De vil svært gjerne ha meldinger om observasjoner som er gjort for å få en mest mulig nøyaktig oversikt over antallet gauper som finnes.

- Vi ønsker at observasjoner meldes inn til Statens naturoppsyn eller via Skandobs, sier Tovmo.

På www.skandobs.se finner du en oversikt over antallet observasjoner, spor eller syn av dyr, av bjørn, jerv, gaupe og ulv.

- Bestanden har gått litt opp og ned i Midt-Norge de siste årene. Møre og Romsdal og Trøndelag er de regionene hvor det er registrert flest gaupefamilier, sier Tovmo.

