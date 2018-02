Rørosmartnan åpnet

OL-studio: Vond beskjed for Sverige - rett før stafetten

Redde for at utsynspunkter i byen forsvinner

Semifinalehåpet knust for curlinggutta

Hun bidro til Utøya-filmen, men føler seg ikke klar for å se den

Beruset 17-åring mistenkt for å ha tyvlånt bil - endte i grøfta

Saken oppdateres.

I strålende sol, til knirklydene fra den kalde snøen og den dumpe lyden av votteklapping, var alt som det skulle være under åpningen av den tradisjonsrike folkefesten i fjellbyen.

Sveriges ambassadør til Norge, Axel Wernhoff, står for den offisielle åpningen.

Dette er første gang ambassadør Wernhoff besøker martnan og han fortalte på forhånd at han så frem til å oppleve forbrødringen mellom nordmenn og svensker under Rørosmartnan.

Det er ventet 90 hesteekvipasjer inn på plassen. Hestene og forbøndene kommer fra Trondheim, Mora i Sverige og Gudbrandsdalen i år. Ifølge martnassjef Lillan Sandnes er dette Nordens største samling brukshester.

- Drømmetur

Blant hestekjørerne var Jorulf Rådal fra Hegra. Han er leder av Trøndelag kjørelag, og har de siste ti årene vært med på å kjøre hest, enten fra Sverige eller fra Tydal. Denne gangen begynte han ferden i Trondheim for elleve dager siden.

- Dette har vært en drømmetur, sa Rådal til Adresseavisen mandag kveld.

LES OGSÅ: Zultan er klar for Rørosmartnan

Da de var vel framme på Storwartz på Røros hvor han og 18 andre hestekjørere var inlosjert den siste natta før åpningen.

Det er første gang siden 1877 at noen kjører hele turen fra Trondheim til Røros. I år ble det gjort igjen for å markere at det er 300 år siden general Armfeldt forsøkte å innta Trondheim.

Folkedans og musikk

Til stede under åpningen er også riksantikvar Jørn Holme, landbruksminister Jon Georg Dale, fylkesordfører Tore O. Sandvik, påtroppende direktør for Rørosmuseet Nina Refseth og nestleder i kulturkomiteen i Trøndelag Jan Bojer Vindheim.

Publikum skal få oppleve folkedans og musikalsk innslag ved det lokale folkrockbandet Cooper City Ramblers under åpningsarrangementet.

På forhånd fortalte martnassjef Lillian Sandnes at de ventet rundt 5000 bare på åpningsarrangementet. 150 bodholdere har rigget seg til i gatene på Røros og i alt blir det 300 små og store kulturarrangmenter i de kommende dagene.

Martnan avsluttes lørdag. Sandnes forventer mellom 70-80 000 folk innom i løpet av den fem dager lange martnasfesten.