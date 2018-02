Tre til sykehus for sjekk etter kollisjon i Levanger

Saken oppdateres.

Klokka 11.40 meldte politiet om en trafikkulykke i påkjøringsrampen ved Magneten.

- Det er front mot front-kollisjon i forbindelse med påkjøringen til E6 sørover. Det er trafikale problemer i forbindelse med ulykken, sa operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt.

Det var to personer i den ene bilen og en person i den andre.

- Det har vært et sammenstøt mellom to biler. Den ene bilen skulle sørover og den andre mot Magneten. Det er veldig glatt på stedet så de har rett og slett kommet over i motsatt kjøreretning. Personene i bilene er kjørt til sykehus for sjekk, men det ser ikke ut som det er alvorlige personskader, sier politibetjent Martine Hoøen som er på stedet.