Mann i 30-årene påkjørt i Rennebu

De bor i et 400 kvadratmeter stort murhus: – Vi måtte bare kjøpe det

Denne kaka er så full av sitron at den surkler

Ny storsatsing på TV 2 spilles inn i et kjøkken på Singsaker

To av anleggene får terningkast seks

Har norsk skisport egentlig godt av all suksessen?

Overrasket russerne: Her er grepet som skal gjøre RBK bedre i angrep

- Drinker som er døpt etter kjernefysiske bomber er vel lurt å hoppe over

Enveis forelesning hører hjemme i et glassmonter

Tre til sykehus for sjekk etter kollisjon i Levanger

Måling: Beste Høyre-resultat på tre og et halvt år

Saken oppdateres.

En mann i 30-årene ble torsdag kveld påkjørt av en bil ved riksvei 3 i Rennebu. Mannen var ved bevissthet etter ulykken, men skadeomfanget var torsdag kveld uvisst.

Mannen ble hentet av luftambulanse, og fraktet til St. Olavs hospital.

Fjerne stein

Mannen arbeidet med å fjerne en stein fra veibanen da hans arbeidsbil ble påkjørt. Mannen ble truffet av egen bil og skadet, skriver politiet i en twittermelding.

Som følge av ulykken ble trafikken dirigert i ett felt en periode. Politiet advarte også om at ulykkesstedet var uoversiktlig, og bad andre trafikanter om å være oppmerksomme.

Ved 23.30-tiden var riksvei 3 åpnet for normal trafikk igjen.

Uaktsomhet

Operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Ebbe Kimo, sier at det blir opprettet sak mot bilføreren. Han sier at det ikke er tvil om at det er snakk om uaktsomhet.

Vegtrafikksentralen skrev i en twittermelding ca 20.30 at det lå en stein i veibanen på riksvei 3 ved Innset, og at en entreprenør er på vei for å rydde. De ba også trafikanter om å være oppmerksom.