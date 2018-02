Den forrige slangen til Christopher ble avlivet da noen sa fra til politiet

Saken oppdateres.

I desember i 2016 opplevde Christopher Bakken at politiet hentet den tre år gamle kornsnoken han hadde hjemme hos seg i Sprova i Steinkjer. Kornsnoken Terry hadde aldri bitt noen, men var ifølge norsk lov ulovlig å holde som husdyr. Slangen ble avlivet, og Bakken ble svært lei seg.

15. august i fjor kunne Bakken, sammen med andre reptilfrelste, slippe jubelen løs. Da ble 19 reptilarter lovlige i Norge.

- Jeg skaffet kongeboaen Krieger en liten måned etter at det ble lovlig, sier 31-åringen.

Lovlige reptiler i Norge Fra 15. august 2017 er det lov å innføre, omsette og holde 19 reptilarter. * Må ha CITES-tillatelse som betyr at du må søke om godkjennelse fra miljømyndighetene i det landet du skal ta med dyrene fra. Grønn trepyton*

Kongepyton*

Teppepyton*

Kongeboa*

Regnbueboa*

Kongesnok

Kornsnok

Melkesnok

Kranset gekko

Leopardgekko

Stor daggekko*

Pigghaleagam*

Skjeggagam

Dvergvaran*

Perlefirfisle

Gresk landskilpadde*

Rødfotet skogskilpadde*

Kinesisk trekjølskilpadde*

- Måtte holde alt skjult

Han er svært glad for at det nå er lovlig å holde enkelte reptiler som hobbydyr.

- Nå er det så mye enklere med alt. Dersom han blir syk, kan jeg ta ham med til dyrlege. Før måtte man holde det skjult og snakke om slangene sine på utenlandske forum, sier han.

Veterinær og daglig leder Trond Relling ved Anicura Byåsen dyrehospital forteller at de har hatt en stor økning av reptilpasienter de siste månedene.

- Det er mye som går på helsesjekk av dyret og en del spørsmål om stell og pleie. Mitt inntrykk er at de fleste som skaffer seg slike kjæledyr er godt opplyste og har hentet mye bra informasjon på nettet, sier han.

- Stor økning av reptilpasienter

Før august i 2017 var det svært få reptiler innom dyrehospitalet, men det kom innimellom en del akuttpasienter. Mange måtte avlives av dyrevernmessige hensyn, forteller Relling.

Enkelte skilpadder var pasienter fordi det tidligere var mulig å få dispensasjon for dette dyreholdet. Nå har Anicura fått 19 nye arter som kan dukke opp som lovlige pasienter.

- Vi prøver å få tak i all tilgjengelig lærdom innenfor området for å kunne hjelpe også disse pasientene. Jeg tror mange vil teste ut dette og antallet pasienter vil øke dramatisk første tiden nå, for så å flate ut og kanskje avta. Mange vil etter hvert finne ut at det krever mye arbeid og store investeringer i utstyr for å kunne opprettholde et godt reptildyrehold, tror Relling.

Falt pladask for kongeboa

Da Christopher Bakken mistet Terry, var planen å kjøpe en ny kornsnok. Men så falt han pladask for en kongeboa som ble lagt ut for salg samme dag som lovendringen trådde i kraft. Men fascinasjonen for slanger har vært der siden høsten 2007.

- Jeg ble frelst den dagen jeg fikk holde en slange for første gang, sier Bakken.

Besøkende er ofte nysgjerrige på kongeboaen, men Bakken prøver aldri å presse noen til å holde ham.

- Folk får alltid velge selv, men nesten alle ønsker å hilse på ham uansett. De er litt skeptiske, men folk blir alltid overrasket over at de ikke er kalde og slimete, sier han.

- Aldri blitt bitt

Bakken har også en hund ved navn Max. Han er en blanding mellom flatcoated retriever og norsk elghund. Han får snuse på kongeboaen Kriger hvis han vil.

- Det har aldri vært noen problemer med å ha både slange og hund.

Barn får hilse på Krieger under nøye oppsyn og veiledning.

- Jeg har aldri opplevd ekle situasjoner. Så lenge folk er rolige, så er det ikke noe fare for å bli bitt. Jeg har aldri blitt bitt etter, sier han.

Hver sjette dag blir Krieger matet med frosne mus.

- Det har alltid vært mulig å få tak i mat, men etter at det ble lovlig, så er det enklere å handle frosne mus til en billigere penge, sier Bakken.

