Ung kvinne må i fengsel for fartsrekordforsøk på E6

Det var tidlig i januar at politiet målte kvinnens gjennomsnittshastighet til 153 kilometer i timen i 90-sonen mellom Vist og Sørlia i Steinkjer kommune.

Det endte med rettssak, og i Inntrøndelag tingrett ga hun en uforbeholden tilståelse. Det var Trønder-Avisa som først omtalte dommen.

I rettsavgjørelsen står det at fartsovertredelsen skjedde under relativt gode kjøreforhold og med lite trafikk. Kvinnen er tidligere tatt for fartsovertredelser og har erkjent at det siste tilfellet skjedde forsettlig og i et forsøk på å sette en fartsrekord.

Den siktede kvinnen ble dømt til 21 dagers fengsel og inndragelse av førerkortet i 18 måneder. På grunn av sin lave alder må hun også gjennomføre en ny førerprøve for å få føreretten tilbake.

Hun vedtok dommen på stedet.

