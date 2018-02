- Mamma sa: Da kommer ikke jeg på besøk»

For ett år siden elsket Justyna Kowalczyk OL-byen. Nå har hun endret mening

15. august i fjor ble det lovlig å holde 19 reptilarter som hobbydyr i Norge. For mange var dette et etterlengtet vedtak, og det har tidligere vært anslått at rundt 100 000 reptiler har vært skjult ulovlig i norske hjem.

Selger kornsnoker til hele landet

Kristin Eilertsen (30) i Kristiansund driver med oppdrett av kornsnoker. Hun innrømmer at hun drev med reptiler også da det var ulovlig.

- Jeg har ikke noe behov for kosedyr. Jeg interesserer meg mer i selve dyret. Jeg har skorpioner, taranteller, saltvannsakvarium og kornsnoker, forklarer hun.

- Kornsnoker er rolige, lager ikke lyd og er veldig renslige. De er også helt allergifri. Jeg liker måten de spiser på og beveger seg, sier hun.

Eilertsen bor sammen med mann og tre barn på to, fem og seks år. I kjelleren har mannen hennes innredet et rom til alle reptilene.

- Mine barn er så vant til alle dyrene. De hjelper gjerne til med stellet. Jeg lar barna få holde kornsnokene, sier hun.

Da det ble lovlig med reptiler, var Eilertsen parat med annonser.

- Jeg hadde flere kornsnoker klar for salg den dagen det ble lovlig, og da kjørte folk fra hele Norge for å hente dem, sier hun.

Men det er noen av kornsnokene som aldri vil bli lagt ut for salg.

- Ungene har lagt sin elsk på en som heter Ompa Lompa.

Har både hund og gekko

Stine Veronica Synnes (30) i Levanger skaffet seg leopardgekkoen Dovakiin i oktober.

- Hun er rolig, snill og nysgjerrig. Hun er veldig familievennlig, mener Synnes.

Spesielt barn som er på besøk synes det er stas å få hilse på den lille krabaten.

Leopardgekkoer er blant de mest populære reptilene ifølge dyrebutikker i Trøndelag, og de kan bli cirka 30 cm lang.

- Det tok litt tid før vi bestemte oss. Jeg liker verken slanger eller edderkopper, så da falt valget på gekko. Vi har også en sju år gammel blandingshund, men det går fint å ha et annet dyr samtidig som du har et reptil, mener hun.

Synnes mener det er viktig at folk har tid til å gi reptilene godt stell og samtidig holde terrariet ryddig.

- Vi vil så absolutt anbefale folk å skaffe seg en leopardgekko. Det er veldig koselig, sier hun.

Skeptisk mamma

Hilde M. Slette i Trondheim har alltid vært glad i dyr. Hun har ørkenrotte og er fosterhjem for katter. Nylig ble familien utvidet med en kornsnok.

- Jeg hadde hørt at det var letteste slangen å begynne med. Jeg synes de er veldig søte. Jeg så en annonse på Finn.no og så slo jeg til, sier hun.

Reaksjonene fra familie og venner har vært blandet:

- Ei venninne synes det var kjempekult, og hadde lyst på samme reptil. Min mor var litt mer skeptisk og sa noe sånt som: «Da kommer ikke jeg på besøk», men jeg regner med hun gjør det til slutt, sier Slette med en latter.

Slette hadde ikke vurdert reptilhold før det ble lovlig. Det eneste hun har tenkt litt på, er salmonellasmitte.

- Jeg er ekstra nøye med hygiene, men jeg er ikke redd for å bli bitt, sier hun.

Helst skulle hun ha flyttet til et sted hvor hun kunne hatt enda flere dyr.

- Kornsnokene er veldig søte, men det er kanskje ikke alle som synes det. Jeg synes de er fascinerende, men de er ikke noe kosedyr akkurat.

Trykker raskt vekk Snap-bilde

Stian Andersen på Sparbu i Steinkjer skaffet seg først en skjeggagam ved navn Louis og deretter leopardgekkoen Hugo. De ventet til det var lovlig med reptiler.

- Både jeg og fruen har alltid vært interessert i reptiler, forklarer han.

De har blant annet besøkt reptilparken i Oslo. Paret har ikke merket så mye til negative reaksjoner, men innser at ikke alle er like begeistret som dem.

- Voksne er gjerne litt fascinert og ser inni terrariet. Det er ikke direkte avsky, men noen venner sier at de trykker raskt vekk noen av bildene jeg sender av reptilene på Snapchat. Unger derimot, de synes det er veldig artig med reptilene. Datteren vår på ni år, Emma, hadde veldig lyst på en leopardgekko, sier Andersen.

Mammaen til Andersen kan styre sin begeistring, og har så langt ikke ønsket å holde verken Louis eller Hugo.

- Hun synes ikke dette er så artig som niåringen i alle fall.

