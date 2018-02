Stakk av etter ulovlig snøskuterkjøring

Her får det norske curlingparet medaljene - elleve dager etter tapet i bronsefinalen

Elsket du «Fifty Shades of Grey»-bøkene? Her har du fem boktips

Tung beskjed for Liverpools trønderske talent

Saken oppdateres.

Flere hyttefolk og skigåere meldte fra om ulovlig snøskuterkjøring på Gangåsvatnet i Orkdal. Politiet rykket ut, men da de kom frem, var snøskuteren og personene forduftet.

- Ukjente personer hadde lastet skuteren opp på en henger, og kjørt, forteller Volden.

Vil få bot

Politiet sikret seg spor på stedet, og med litt etterforskning fant de frem til snøskuteren. Da stod den utenfor et firma i Orkanger, forlatt, men fortsatt varm.

- Vi har funnet ut hvem som sannsynligvis har kjørt snøskuteren. Vi prøver nå å få tak i vedkommende, opplyser Volden.

Han sier at vedkommende vil bli anmeldt for ulovlig motorferdsel. I tillegg må han svare for å ha kjørt med en snøskuter som var uregistrert.

- Her vil det bli snakk om bøter, sier Volden.

Ønsker tips

- Får dere melding om mye ulovlig snøskuterkjøring?

- Egentlig er det ikke så mye av det, men det kommer en og annen melding. Utfordringen er at denne typen aktivitet ikke akkurat foregår der politiet er mest bemannet. Det kan foregå langt inni fjellet. Men vi vil gjerne ha tips, fordi vi av og til har aksjoner med både helikopter og snøskuter. Da kan vi dra til områder hvor vi har fått tips om at det foregår ulovlig kjøring, sier Volden.