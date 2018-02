Astrid S er kåret til Årets Spellemann 

Linjeskifte for Trønderbanen

Hun fikk prisen i Oslo Konserthus søndag.

- Dette har vært et viktig år for kvinnelige artister, sa Astrid S til enorm applaus fra salen.

- Jeg er veldig stolt over å få en pris som bare tre kvinnelige artister har fått før meg, det er jo altfor få! Jeg vil ta imot prisen på vegne av et veldig sterkt år for oss alle.

Det er første gang siden 2003 at en kvinne er kåret til Årets spellemann.

- Jeg føler meg helt skrekkslagen og veldig bra på samme tid. Dette kan man bare vinne en gang i livet, sa en svært beveget Astrid S før hun takket manager, foreldre, plateselskap og musikklæreren sin.

21-åringen har dermed innkassert to Spellemann-priser på like mange år. I fjor ble ble hun kåret til Årets nykommer.

Rasmus og verdens beste band

Blant andre artister fra Midt-Norge som vant Spellemannpris er Rasmus og verdens beste band fra Trondheim. De fikk prisen for «Banjo på badet» i klassen barneplate. Bandet utgir og spiller barnesanger, og holder forestillinger for barn. Det ledes av vokalist, gitarist og låtskriver Rasmus Rohde.

- Det er en veldig fin anerkjennelse. Vi har vunnet et par Spellemenn før, men det er stas å gjøre det igjen. Det er fint at vi kan lage barnemusikk som det settes pris på i hele landet. Det kom mange bra barneplater i fjor, så det er stas, sier Rohde.

Dette er den tredje Spellemannprisen Rasmus og verdens beste band vinner, etter å ha vært nominert til sammen fire ganger. Bandet vant også Spellemannpris i 2007 og 2010, for albumene Kyssing e hæsli ... og Puppan te pappa.

- Kanskje siste plate

- Vi prøver å jobbe seriøst med barnemusikk, og være proff i alle ledd. Vi har vært i Oslo og jobbet med de beste produsentene. Vi har en flott tradisjon i Trondheim og Trøndelag når det gjelder barnemusikk, og vi prøver å lære av dem før oss, sier Rohde.

Rasmus og verdens beste band har tiårsjubileum i år.

- Vi vet ikke om det blir flere plater, vi får se. Vi har holdt på i ti år. Vi håper flest mulig ber oss om å komme og spille. Det er ikke alltid så enkelt å kommunisere barnemusikken ut i hele landet, sier Rohde.

Jazz og pop

I jazzklassen vant bandet Hegge Spellemann. Bandet har medlemmer fra Trondheim og Trøndelag, og vant prisen for albumet «Vi är ledsna men du får inte lengre vara barn».

Bjørn Marius Hegge er fra Elvran i Stjørdal og spiller kontrabass. Hegge består ellers av saksofonistene Jonas Kullhammar og Martin Myhre Olsen, pianist Vigleik Storaas og trommeslager Håkon Mjåset Johansen.

Trondheimsprodusentene/-musikerne Simen Eriksrud og Espen Berg i gruppa Seeb vant Spellemann i klassen Popgruppe. Trønderen Mats Eilertsen er jazzbassist i Nils Økland band, som vant åpen klasse.

Produsentpris

Ole Torjus Hofvind, som har vært en del av det trondheimsbaserte produsent- og dj-kollektivet Rytmeklubben, vant produsentprisen for Cezinando-albumet «Noen ganger og andre». Hofvind var nominert sammen blant andre produsentduoen Stargate, som består av Tor Erik Hermansen og Mikkel Storleer Eriksen fra Trondheim.

Flere artister fra Midt-Norge var nominert til Spellemann 2017. Blant annet Motorpsycho i klassen for rock, Dr. Bekken i bluesklassen og Black metal-bandet Whoredom Rifefra var nominert i metalklassen. Ingen av disse vant Spellemann.

Hedersprisen gikk til den samiske artisten Mari Boine.

Spellemannprisene ble delt ut i Oslo Konserthus søndag.

