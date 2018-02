Voldtekt anmeldt i Stjørdal

Saken oppdateres.

Den anmeldte voldtekten skal ha skjedd natt til søndag i forbindelse med en privat fest i Stjørdal. Den fornærmede, en 18 år gammel kvinne, anmeldte saken søndag.

- Hun skal ha gitt uttrykk for at hun ikke ønsket sex. Hun mener det var ufrivillig, mens den andre parten mener det var frivillig, sier etterforskningsleder Annar Sparby ved Stjørdal lensmannskontor.

Etter at kvinnen anmeldte hendelsen ble hun sendt til undersøkelse på overgrepsmottaket ved St. Olavs hospital. En mann i starten av 20-årene ble pågrepet. Sparby opplyser at de visste av hverandre fra før av, og at det var beruselse inn i bildet.

- Vi har avhørt noen vitner, og vi jobber med å få kartlagt hva som har skjedd, sier Sparby.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.