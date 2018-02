Bil havnet på taket og ble liggende midt på E6

Her får Bendtner en telefon under RBK-treningen: - Det er ikke vanlig

Saken oppdateres.

Nødetatene rykket ut etter melding om en trafikkulykke på E6 ved Storholmen i Grong. Det ble først meldt at det kun var ett kjøretøy involvert, men det skulle vise seg at det hadde vært et lite sammenstøt mellom en personbil og et vogntog.

Klokka 13.40 kom den første meldingen om ulykken inn til politiet. Operasjonsleder Stig-Roger Olsen fortalte at de to personene i personbilen kom seg ut av bilen.

Ifølge vitner på stedet bremset et vogntog ned da det kom et motgående vogntog. Personbilen lå bak, og for å unngå sammenstøt styrte sjåføren av personbilen kjøretøyet ut i snøfonna. Der fikk kjøretøyet sleng og traff motgående vogntog i fronten, ifølge Namdalsavisa.

Klokka 14.40 forteller operasjonsleder Kamilla Engen at den ene passasjeren fikk en rift i ei hånd, men ellers var det ingen personskader.

Det var redusert fremkommelighet på stedet fordi bilene brukte en busslomme for å komme forbi de involverte kjøretøyene.

Veien ble etter hvert åpen for normal trafikk etter at bilberging hadde tatt med seg personbilen.