Kvinne fra Oppdal ble tippemillionær

Saken oppdateres.

Kvinnen fra Oppdal tok ikke telefonen da Norsk Tipping forsøkte å kontakte henne i løpet av sendingen. I tippeselskapets pressemelding står det at hun ble noe satt ut da hun satte seg ned for å se på TV.

- Jeg fulgte med på trekningen og der sa de at ei dame fra Oppdal ble millionær. Jeg så at dere hadde forsøkt å ringe, men jeg turte ikke å ta gleden på forskudd. Det er først nå jeg innser at dette er sant, sier kvinnen til Norsk Tipping.

Oppdalskvinnen hadde allerede vunnet 288.675 kroner før trekningen.

Da to av tallene spillselskapet trakk ut for henne stemte med spillebrettet til kvinnen, endte hun nest øverst på premiestigen og sikret seg 1.299.040 kroner.

- Denne premien varmer godt i kulda, sier den nybakte millionæren til Norsk Tipping i kveld.

Yr.no melder om 16 minusgrader i fjellbygda tirsdag kveld.