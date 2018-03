Elev tiltalt etter at han skal ha servert hasjkake til læreren

- Radikal forverring av helsesituasjonen for medlemmer av familien Abbasi

Saken oppdateres.

Ifølge VG er mannen, som nå er i starten av 20-årene, tiltalt for kroppskrenkelse, etter at han skal ha servert en hasjkake til læreren under skolemarkering i juni i fjor.

Lærer Marit Mjøen sier til VG at hun er spent på hva som kommer frem i retten når den skal opp for Sør-Trøndelag tingrett.

– Det skal bli ganske spesielt å vitne, for dette er jo et menneske jeg har hatt et elev-lærer-forhold til. Samtidig vet jeg akkurat hva som har skjedd, så det skal ikke bli så vanskelig, sier Mjøen til VG.

Det var Avisa Sør-Trøndelag som først omtalte saken i fjor sommer. Den 14. juni markerte en skoleklasse ved Meldal videregående skole at undervisningsåret gikk mot slutten.

Dagen hadde startet med quiz og det ble servert kanelsnurrer. Mjøen ble så påspandert et kakestykke av en elev.

- Jeg synes den smakte spesielt. Kaker smaker vanligvis enten søt eller salt, men dette var en smak jeg ikke kjente igjen. Jeg spise opp det ene stykket. Det var jo ikke sånn at den var helt uspiselig, fortalte Mjøen til Adresseavisen i sommer.

Etter markeringen begynte Mjøen å føle seg uvel, og hun ble etter hvert sendt til Orkdal sykehus med ambulanse. Der ble det gjort en hurtigtest som avslørte at hun hadde cannabis i kroppen.

– Jeg synes det er fint at det er tatt ut en tiltale, for jeg tenkte kanskje at saken ville bli henlagt, sier Mjøen til VG.

VG skriver at de ikke har lyktes med å få en kommentar fra mannens forsvarer.