Hentet i ambulanse etter bassengulykke

Saken oppdateres.

Ifølge Trønder-Avisa var det en tenåring som ble tatt med av ambulansen. Personen skal ha vært ved bevissthet.

– Én person er fraktet inn i en ambulanse, sier ansatt Ida Langli ved Dampsaga bad og gym til avisen.

Sykehuset i Levanger har så langt ikke gitt noen opplysninger om skadeomfanget.

Geir Mule, som er daglig leder ved Dampsaga bad sier til Trønder-Avisa at en gjennomgang av videoopptakene viser at en gutt blir liggende under vannet etter et hopp fra 3-meteren.

-Det kan se ut som om gutten ikke kunne svømme og derfor havnet under vann, sier Mule til Trønder-Avisa