Lastebil med kran tok opp i Kvålsbrua

Saken oppdateres.

Det var en lastebil med kran som tok oppi Kvålsbrua på fylkesvei 6590 i Melhus, opplyste politiet i Trøndelag på Twitter klokken 13.29 fredag.

- Det er synlige skader på brua, sa operasjonsleder Viola Elvrum i Trøndelag politidistrikt.

Politiet og entreprenør rykket ut til stedet. Brua kan benyttes, så trafikken dirigeres over, skrev politiet på Twitter like etter klokken 14.

Vegtrafikksentralen opplyser at brua blir midlertidig stengt for kjøretøy over 7,5 tonn i inntil 4-6 måneder, som følge av skadene.