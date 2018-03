Mann reddet da båten hans gikk ned ved Nærøy

Kuldeforsker advarer mot for mange lag i kulda

Saken oppdateres.

Klokken 16.28 fredag opplyste politiet i Trøndelag via Twitter at de har fått melding om en mindre båt som er i ferd med å gå ned nord for Rørvik, ved Tangen.

Reddet og i god behold

Hovedredningssentralen (HRS) overtok styringen av redningsoperasjonen.

Redningsleder ved HRS på Sola, Edvard Middelthon, bekrefter at mannen ble reddet av personer i båter i nærheten.

- Mannen har ikke behov for medisinsk hjelp.

Nødmelding radio og nødpeiler

HRS Sola ble koblet på etter at en person på land varslet politi. Samtidig hadde mannen selv sendt ut nødmelding på kystradio-sambandet.

- En person i en reketråler kontaktet Kystradio sør med nødmeldingen. Han sendte også ut nødpeiler, sier Edvard Middelthon.

Redningsentralen opplyser at det ble sendt ut redningsskøyte fra Rørvik og redningshelikopter fra Ørland. Før de nådde frem, var mannen reddet av folk i båter omkring som hadde registrert nødsignalet.

Båten sank

- Da mannen ble plukket opp var han ikledd overlevelsesdrakt og i redningsflåte. Båten hans hadde gått ned, sier redningslederen.

Han ble plukket opp i god behold 400 meter utenfor Morneset. Middelthon opplyser om at mannen ikke hadde behov for medisink hjelp.

- Vi må rette en stor takk til melder på land som informerte politi og hjalp oss å lokalisere båten, sier redningsleder ved HRS på Sola, Edvard Middelthon.