Mistet uerstattelig vognsete på veien hjem fra martna

23. februar i 19-tida oppdaget Bodil og moren hennes Mimi Oust at setet som satt fast på hestevogna hadde falt av tilhengeren. Vogna hadde blitt brukt til lasskjøring med hest i Armfeldts fotspor fra Kristiansten festning til Rørosmartnan.

- Det er snakk om en uerstattelig del til ei vogn som trolig er rundt 100 år, og vi hadde fått lånt den av en gård i Inderøy, sier bodil Oust til Adresseavisen.

- Hørte en lyd

Etter at lasskjørerne var vel fremme på Røros, lasta Oust vogna opp på tilhenger for å kjøre den hjem til Skogn. Dessverre skulle det vise seg at setet ikke var skikkelig festet slik at det falt av under transport fra Kotsøy til Trondheim.

- Broren min bor i Klostergata, og vi skulle bare innom ham. Vi tror setet må ha falt av i Klostergata fordi vi hørte en lyd da vi kjørte over en fartshump. Men vi saumfarte området, uten å finne setet. Noen kan ha flyttet det uten at vi greide å finne det igjen, sier Oust

- Hva tenkte du når du oppdaget at setet var borte?

- Det var fryktelig synd at jeg ikke hadde stroppet det fast. Samtidig tenkte jeg at det ikke kunne være så vanskelig å finne det. Dette er ikke noe du bare tar med deg under arma, sier hun.

- Unik vogn

Vogna har stor historisk verdi. Den ble opprinnelig brukt til å kjøre melk fra fjøset til melkerampa.

- Det som er spesielt er at det ikke er så mange av disse langvognene som fremdeles er i orden og i så god stand som denne. Den er litt unik med tanke på at den er stødig nok til at den kan brukes til fire dagers tur, sier Oust.

Nå frykter Oust at det opprinnelige setet har gått tapt.

- Man kan prøve å gjenskape setet, men det aller beste hadde vært om vi hadde klart å finne det originale setet. Vogna er værbitt, og det vil passe best med et sete som ikke er nytt, sier hun.

Oust synes det er uforståelig at de ikke har funnet setet, og håper nå at beboerne i området skal kunne bistå i letingen. Men hun understreker at setet kan ha falt av hvor som helst langs strekningen Kotsøy–Trondheim.

- Vi har tatt kontakt med Statens vegvesen, men de hadde ikke fått inn noe tips om dette, sier hun.

Dersom du skulle vite noe om setet eller har sett det, ring Bodil Oust på 91 59 40 60.

