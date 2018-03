Politiet var bekymret for skøyteløpere

Saken oppdateres.

Politiet mottok bekymring for skøyteløpere ute på Selbusjøen, vest for Selbustrand. Det var lokalbefolkning nært vannet som ringte politiet.

«Flere lokale melder om svært utrygg is på vannet og fare for å gå igjennom. Patrulje forsøker nå å komme i kontakt med skøyteløperne.», skrev politiet på Twitter kl 18.50.

På det tidspunktet slo politiet full alarm.

Slo full alarm

- Vi rykket ut med både politi, brann, ambulanse og hadde varslet luftambulansen. Slike meldinger setter igang store bevegelser hos oss, når vi ikke vet hvem som er utpå der eller mer om situasjonen, sier Ebbe Kimo, operasjonsleder hos politiet i Trøndelag.

Politipatruljen oppnådde selv å få øye på to skøyteløpere og kom i kontakt med dem etter at de gikk i land på et annet sted langs vannet. Disse har politiet nå kontroll på. De kunne etterhvert avblåse aksjonen da det ikke var gjort flere observasjoner av folk på isen på det tidspunktet.

Lokalbefolkningen advarer mot utrygg is

- Det vi ikke vet med sikkerhet, er om det kunne vært flere utpå der, enten tidligere på dagen eller nå i kveld, sier han og advarer mot å ta seg utpå Selbusjøen nå.

- Når isen er så utrygg som det lokalbefolkningen sier, ønsker vi at folk holder seg unna. Vi har snakket med folk som bor tett ved Selbusjøen som forteller at isen ikke har ligget mer enn et par tre dager og at de ikke anser den for å være trygg. Derfor mener vi det er viktig å advare, sier Kimo.

Skøyter på vann krever utstyr

De siste dagers tosifrede minusgrader har sørget for speilblanke vann flere steder. Det er fristende skøyteforhold på innsjøer der det ofte enten ikke pleier å ligge is, eller hvor snøen dekker.

På Facebookgruppa «Stålisgruppa - skøyter er best med vann under isen» legger ofte erfarne tur-skøyteløpere ut bilder fra turene sine. En av dem var på Selbusjøen i går ettermiddag.

- Der vi gikk på Selbusjøen i går, var det ganske solide forhold, sier Frode Vassenden. Han var ikke blant dem som gikk på skøyter der i kveld.

«Vi startet på Amdal, og fant åpent vann like vestafor. Så gikk vi mot Selbu, og fikk en lang fin tur på glatt is som var ganske tykk.», skriver han i gruppen.

Vassenden og hans likesinnede går alltid med sikkerhetssutstyr som gjør dem i stand til å komme seg opp dersom de skulle havne på tynn is og falle igjennom, eller i ei råk.

Må være forberedt på å falle i vannet

- Man må være forberdt på å bade, sier Frode Vassenden, som har turskøyting på islagte vann som en aktiv friluftsgesjeft.

I går var han og to venner de eneste på skøyter østover fra Selbustrand på den 57,9 kvadratkilometer store Selbusjøen.

- Det er åpent vann midt uti, men trygt der vi gikk. Vi målte isen til å være 10 centimeter i det området vi var. Vi så ingen åpenbare råker og det er heller ikke åpent vann i bekker og tilsig i det området vi gikk, forteller han.

Derfor følte de seg trygge når de tok forholdsregler.

- Men vi er alltid forberedt på å bade, sier han.