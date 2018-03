Fikk overraskende storfisk under isen

Etter å ha prøvd å redde to gamle hus, endte Tone med å bygge et nytt

17 år gamle Odd André Borgan går 2. året på sportsfiskelandslinja ved Grong videregående skole. På vinterstid er det mest allmennfag og teori på skolen, men denne uka ble det to dager på isfiske i tindrende sol i Hjellbotn, en fjordarm av Beitstadfjorden.

Og opplevelsen de fikk der ble en litt annen enn flueteori og fluebinding i klasserommet med utsikt til lakseelva Namsen.

Skulle fiske skate

- Vi skulle på skatefiske. Som artsfisker er den interessant å fiske på, særlig her i Trøndelag. Det er interessant at den finnes her. Og det at den er ganske sjelden å få, gjør det jo ekstra moro å forsøke, sier Odd André Borgan.

Skaten er kjent for å ha mye fart i seg. Når den biter på raser den ut før den legger seg på bunnen og yter motstand mot fiskerens forsøk på å hente den opp. Odd André Borgan hadde borret to hull med isboret inntil hverandre for å kunne ta opp storfisk.

- Må man sørge for å få et skikkelig mothak før skaten legger seg på bunnen. Etter det må man prøve å dra den løs, og etter det er den radig å dra inn, sier Borgan.

Han mener de var borti flere skater i løpet av dagen, men ingen fikk noen av dem opp til overflaten.

Agnet med hvitting

Torsdag 1. mars, i Hjellbotn, hadde klassen på 13 elever og to lærere stort sett bare fått hvitting.

- Men så dro jeg opp en hvitting med bitemerker, og da visste jeg at det var større fisk å få, forteller han ivrig.

Sportsfiskeren delte den lille hvittingen i to og agnet kroken før han slapp snøret i sjøen. Han tenkte at et mindre agn ville gi større sjanse for at fisken ville sluke det.

- Og det funka det!

Odd André Borgan kjente først at det var noe skikkelig tungt på kroken. Så at den raste ut noen ganger, før han sveivet den kontrollert inn.

- Det var et skikkelig utras! Derfor ble vi litt overrasket over å se en hvitting nedi hullet. Det kunne jo ikke være den som sørget for dét utraset!

Men den lille fisken satt på den øverste kroken. Fiskeren hadde to kroker på snøret, og på den nederste satt ei kveite.

F* f***

- Jeg var jo sikker på at det var skate, så jeg ble temmelig overrasket over å se kveite, ler fiskeren.

Han ble skikkelig imponert over å få fisken.

- Jeg har aldri fått kveite på isfiske, og det har ikke lærerne mine heller. Det er nokså sjeldent.

Sommerstid blir det flere turer med medelevene og skolen og da har turen gått til Steigen på sjøfiske. Her har de har artsfisket nettopp på kveite, men vinterstid, på jakt etter skate, var det en stor overraskelse å få denne sorten på kroken.

- Følelsen av å dra den på land var helt utrolig. Vi skjønte ingentig og var skikkelig glade. Det er vanskelig å beskrive. Men så ser og hører du det jo i videoen, da, ler Odd André Borgan.

- Jeg elsker å fiske. Det er det jeg holder på med på fritida. Så når jeg endelig lykkes å få på en sværing, ble jeg vanvittig glad.

Kveita målte 83 centimeter og ender opp på middagsbordet på søndag.

