Fant savnede hunder i live etter én uke i fjellet

De to engelsksetterne hadde vært savnet i Meråkerfjellene siden forrige søndag, da de forsvant i forbindelse med en skutertur.

Søndag ettermiddag ble det lagt ut et bilde på Facebook av de to hundene sammen med Børge Hansen, som har stått i spissen for leteaksjonen.

- Hundene er akkurat funnet i live, skriver avisen Stjørdals-Nytt på sine nettsider søndag ettermiddag.

Det var sist søndag Børge Hansen la ut en savnet-melding i en Facebook-gruppe. Hundene forsvant i forbindelse med en tur inn i fjellet med skuter, og hadde siden ikke blitt sett etter mange søk over store områder i nærheten av Meråker, Selbu og Tydal.

Det var snakk om to tisper som er savnet, Mocca (6) og datteren Terra (1). De skal ha løpt ut av skutersporet i fjellet, og forsvant dermed i nærheten av Mannseterbakk. Det var Stjørdals-Nytt som først omtalte saken.

Store søk

Siden sist helg har det blitt søkt til fots, og med både skuter, fly og helikopter. Statens naturoppsyn var oppe med helikopter tidligere i uken, og var i den forbindelse også på utkikk etter hundene. Det ble også leid inn et helikopter på egenhånd i håp om at hundene skulle bli lettere å få øye på.

- Jeg har lagt ned mange mil på skuter nå, og har lett etter dem over veldig store områder, alt fra områder i Selbu og Tydal til Meråker. Jeg håper det skjer noe snart. Vi må bare fortsette letingen, fortalte Børge Hansen da Adresseavisen intervjuet før hundene ble funnet.

Fant livstegn

Det har vært kaldt i fjellene i Meråker den siste uka. Enkelte dager har temperaturen sunket ned mot 20 kuldegrader. Tross det kalde været fikk Hansen og de andre som bidrar i søket gode nyheter i helga, nemlig tegn til liv.

- Vi fant livstegn i går. Det var spor som kanskje var én eller to dager gamle. Det dreier seg om flere liggegroper rundt omkring i et mindre område, så de flytter ikke mye på seg. Nå har det snødd igjen, så det er vanskelig å finne spor, men det er absolutt positive tegn. Det hadde vært greit å finne hundene uansett tilstand, sa Hansen.

- De klarer tydeligvis å få i seg litt næring også, for de gjør fra seg ganske mye. Hva de spiser vet jeg ikke, men det kan kanskje være elgavføring eller noe, fortalte han videre.

De var på søndag mellom 10 og 15 stykker som leter etter hundene i området, både alene og i manngard. I tillegg fløy Hansens far helikopter i søket. Det er også han som er eieren av de to tispene.

