Flere trafikkulykker på kort tid i Trøndelag

Saken oppdateres.

Så langt skal ingen ha blitt skadd i hendelsene, opplyser politiet i Trøndelag på Twitter.

Klokken 17.59 meldte politiet at en bil hadde kjørt av veien og havnet på taket ved Homnes i Steinkjer.

Klokken 18.02 meldte de om en utforkjøring på fylkesvei 714 ved Hammarvik på Frøya.

Klokken 18.12 meldte om en kollisjon mellom to kjøretøy på E39 ved Vinjefjorden i Hemne.

Kollisjonen i Hemne skal ha skjedd i 80-sonen, men ifølge politiet skal de involverte ha opplyst at de er uskadd. De opplyser at trafikken skal kunne passere på stedet, men at det kan bli noe redusert fremkommelighet.

Operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt sier at det skal ha blitt opplyst at det er glatt på veien ved et par av tilfellene.

- Det har kommet litt nysnø, så det kan være litt glatt rundt omkring, sier han.

I tillegg fikk et vogntog bremseproblemer på riksvei 3 mellom Ulsberg og Kvikne.