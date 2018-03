Usikkert når Kvålsbrua åpnes for tungtrafikk

Saken oppdateres.

Det var fredag en lastebil med kran tok oppi brua, og etterlot seg synlige skader. Skadene oppsto på bruspennet og var såpass omfattende at kjøretøy over 7,5 tonn ble nektet å kjøre over. En ny vurdering skal tas neste uke.

Går utover skoletrafikk

Det er bruseksjonen i Statens vegvesen som skal undersøke brua nærmere den kommende uka. Melhus kommune er varslet om situasjonen, som da også vil gå utover skoletrafikken.

- Skolebusser over 7,5 tonn kan da heller ikke bruke brua. De må finne alternative måter å frakte elevene på i så fall, sier Roger Dalsaunet, trafikkoperatør i vegvesenet.

- Det er per nå vurdert som ikke forsvarlig å kjøre over brua med for tunge kjøretøy, men det skal være trygt for dem med vekt under 7,5 tonn, legger han til.

- Kan ta flere måneder

Bruspennet som er skadet er med på å holde brua oppe. Med for stor vekt og vibrasjoner kan det føre til at det kollapser. Skadene er såpass store at det må byttes ut, noe som ifølge Dalsaunet kan trekke ut i tid.

- Det kan ta opptil fire til seks måneder før man har fått byttet disse delene, sier han.

- Vi håper at folk respekterer dette og følger skiltene, avslutter han.

