Vogntog med låste bremser skapte køer på riksvei 3

Saken oppdateres.

- Veien er åpen. Ingen hindringer i øyeblikket, skriver politiet i Trøndelag på Twitter.

Ifølge NRK Trafikk skal det ha oppstatt lange køer i begge retninger, etter at et vogntog sto med låste bremser. De opplyste at det skulle være uvisst om store kjøretøy klarte å passere, mens personbiler klarte å komme seg forbi.

Vogntoget sto fast ved fylkesgrensen mellom Trøndelag og Hedmark, mellom Ulsberg og Kvikne.

Innlandet politidistrikt sendte patruljebil til stedet, og klokken 19.17 opplyste politiet at veien var åpen mellom Tynset og Ulsberg.