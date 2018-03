Døde høns funnet i Nærøy

«Tror du at du har kontroll? Ja, da er du ikke rask nok»

Pengene tikker inn til støydemping for motorsyklister

Krise for metrobussen: Fire viktige busspunkter trolig ikke ferdig i tide

Her er Brutterns utvalgte i generalprøven

Usikkert når Kvålsbrua åpnes for tungtrafikk

Her er Brutterns utvalgte i generalprøven

Saken oppdateres.

Over 250 døde høner er funnet i området mellom Nubdal til Rødseidet, nord for Kolvereid. Flere av fuglene ligger i fjorden langs fylkesvei 725.

Gårdeier Kjell Ove Nubdal er grunneier på deler av den om lag 2,5 kilometer lange strekningen hvor de døde hønene er blitt dumpet. Han synes saken er alvorlig.

- Samboeren min gikk seg en tur på lørdag og ble oppmerksom på en forferdelig stank. Hun la merke til mange fugler som kretset over et område ved sjøen, sier han til Adresseavisen.

- Samboeren ble kvalm

Samboeren til Nubdal ba ham komme å se på kadaverfunnet.

- Hun ringte meg og fortalte at hun ble kvalm. Vi tok oss en runde og vi telte over 250 døde dyr, sier han.

Nubdal er overbevist om at vedkommende som har dumpet hønene har kastet dem fra seg fra veien.

- Det er det ingen tvil om, mener han.

Paret slo alarm til Mattilsynet om det sjokkerende synet i fjorden

- Vi håper det blir rensket opp raskt. Det skal ikke være sånn. Det kan hende de ikke orket kostnadene med å få kjørt vekk kadavrene, sier han.

- Dette vitner om dårlige holdninger, og sånt finner vi oss ikke i, sier gårdeieren.

- Vet hvem eieren er

Lensmann Erik Stovner i Nærøy sier at de fikk først kunnskap om saken mandag formiddag.

- Vi har vært på stedet og vi har tatt noen bilder. Det blir opprettet en sak på forholdet, sier han.

Politiet vet hvem som er eieren av de døde dyrene, men har ikke vært i kontakt med vedkommende ennå.

Stovner innrømmer at dette er en spesiell sak.

- Det er uvanlig at det ligger mange døde høner i veikanten, og vi har beboere som sier at det lukter forferdelig. Nå skal vi anmode kommunen om å få dyrene fjernet, og så skal vi ha dialog med Mattilsynet for å finne ut hva som har skjedd, sier han.

Ble gitt bort som åte

Mattilsynet har vært i kontakt med eieren, som har forklart at hønene er avlivet som en del av produksjonssyklusen i hønseriet.

- De skal deretter ha blitt gitt bort som åte til jakt. Vi vet foreløpig ikke hvordan hønene har havnet langs veien, dette må vi komme tilbake til på et senere tidspunkt. Mattilsynet har varslet kommunen om problemet både med tanke på forurensing og i et helseperspektiv, skriver avdelingssjef John Bjarne Falch i Mattilsynet, avdeling Namdal i en epost til Adresseavisen.

Politiet opplyser mandag kveld at det blir jobbet med å organisere opprydding av de døde hønene.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.