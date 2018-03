Høneeier lover å rydde opp etter seg

– Jeg føler et tungt ansvar for å lykkes

Lensmann i Nærøy, Erik Stovner, sier at de fremdeles ikke har kommet i kontakt med vedkommende som skal ha kastet hønene langs veien og i sjøen.

- Det er ingenting som tyder på at dette er en dyremishandlingssak, men at det handler om forurensning. Her har noen kastet døde høner på et sted hvor det ikke skal forekomme, sier han.

Han ber publikum som sitter med informasjon eller observasjoner om å ta kontakt. Politiet anmodet Nærøy kommune om hjelp til å rydde opp langs fylkesvei 725. Hønene lå spredd mellom Nubdal til Rødseidet, nord for Kolvereid.

- Får hjelp av venner

Gårdeier Kjell Ove Nubdal slo alarm om saken lørdag etter at samboeren hadde blitt kvalm av den forferdelige lukta.

Kommunikasjonsrådgiver Kjell Løvik i Mattilsynet region midt sier at de ikke har gjort så mye mer i saken.

- Eier blir tilskrevet og forklart hvilket ansvar han har. Teknisk etat i Nærøy kommune sier at eier av kadavrene selv har tatt initiativ til å rydde opp. Han får hjelp av venner og bekjente. Dette er først og fremst en forurensningssak og i mindre grad en sak for Mattilsynet, sier han.

- Misforståelse

Teknisk sjef Håvard Hernes i Nærøy kommune opplyser at de er forurensningsmyndighet i slike type saker.

- Vi har kommet i kontakt med hønseeier. Han angrer på hvordan saken utviklet seg og har lovet å rydde opp. Han forteller at det har blitt en misforståelse, sier Hernes.

- Det var ikke slik han trodde det skulle bli, legger Hernes til.

Mandag lovte høneeieren å iverksette rydding umiddelbart.

- Døde dyr skal leveres til godkjent mottak. Det er ikke lov å dumpe dyr i naturen, og politiet har opprettet sak, forklarer Hernes.

