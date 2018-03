Anmeldt for å ha kjørt uten førerkort - for ellevte gang

Bilføreren ble anmeldt for å ha kjørt uten førerrett for ellevte gang. I tillegg ble bilen avskiltet.

- Han måtte ta toget videre. Sjåføren i 30-årene er bosatt i Sør-Norge og var på vei nordover, opplyser operasjonsleder Bernt Tiller ved Trøndelag politidistrikt.

Den notoriske førerkortløse mannen får i tillegg til bot også bruksforbud i et år. Det betyr at han eller andre ikke kan bruke bilen i denne perioden.

Bilen ble stoppet på Berkåk i en rutinekontroll, det er opprettet sak og mannen ble transportert til jernbanestasjonen, forteller Tiller.

