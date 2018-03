Bil skadet lyssignal ved jernbanen

Nå håper arrangøren at dette bildet ikke blir skihistorie

Saken oppdateres.

Ulykken skjedde ved jernbaneovergangen ved Eidum i Stjørdal, der fylkesveg 26 krysser Meråkerbanen. Stedet ligger bare noen hundre meter fra Mælen bru.

Bilen var på vei fra Hegra mot Lånke da den havnet utenfor Fylkesveg 26 i Lånke i en venstresving.

#Stjørdal En bil har kjørt utfor vegen ved Lånke. Ingen peronskade, men litt skade på bil og lyssignalanlegg ved toglinja. Politiet har vært på stedet og snakket med fører som er en mann 18 år. Jernbaneverket jobber på stedet. NSB varslet — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) March 7, 2018

- Det er ikke snakk om personskade, opplyser operasjonsleder Bernt Tiller ved operasjonssentralen i Trøndelag politidistrikt.

Politiet har vært på stedet og snakket med føreren, en 18 år gammel mann.

- Han skal ha fått skrens i en sving og havnet utenfor veien. Det er skader på et lyssignal, og vi har opprettet sak på trafikkuhellet, sier Tiller.

Da politiet forlot stedet jobbet fortsatt Bane Nor med å utbedre skadene på lyssignalet ved jernbaneovergangen.

Pressekontakt Randi Folke-Olsen opplyser til Adresseavisen at lyssignalet er reparert og at ulykken ikke får noen følger for togtrafikken.

