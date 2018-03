Søkertallene viser en vridning

Nå håper arrangøren at dette bildet ikke blir skihistorie

Saken oppdateres.

– Det som kanskje er tydeligst er at vi har en vridning fra studieforberedene utdanning til yrkesfaglig studieprogram, sier fylkesdirektør for utdanning Vegard Iversen.

– Ett studieprogram som skiller seg ut, er for eksempel bygg og anleggsteknikk. Vi synes det er positivt at flere søker seg dit, fordi bransjen er opptatt av å få inn flere lærlinger, sier han.

Stor forskjell mellom Trondheim og distriktene

Iversen forteller at de ser samme tendens i Trondheim.

– Det er en liten vridning i retning av at flere elever velger yrkesfag i Trondheim, men fortsatt velger den store majoriteten studieforberedende.

Han forteller at det fortsatt er stor forskjell mellom Trondheim og distriktskommunene med tanke på hvem som velger yrkesfag.

– Det har det alltid vært, sier han.

Fylkesdirektøren tror det er flere årsaker til det, men at en av dem er at Trondheim er en universitetsby.

– Man ser en klar tendens i retning av at foreldrenes utdanning har en påvirkning på hva elevene velger. De som bor i Trondheim har i gjenomsnitt høyere utdanning enn resten av fylket, sier han.

Nesten samtlige yrkesfag øker

Andelen som har søkt yrkesfag har økt fra 50,7 prosent til 52,4 prosent etter sammenslåingen av fylkene.

Den største endringen er at nesten samtlige yrkesfaglige utdanningsprogram har økte søkertall, og at studiespesialisering har gått ned med to prosentpoeng.

I Trondheim og Klæbu søkte 42 prosent yrkesfaglig utdanning, noe som er 17 prosent lavere enn resten av fylket.

Førsteinntaket på videregående utdanning er 10. juli.

