- Jeg opplever ikke at partiledelsen blander seg

Saken oppdateres.

Adresseavisen kunne i forrige uke fortelle at Trondheim Ap har vedtatt å foreslå Trond Giske som ett av seks navn til nytt styre i Trøndelag Ap.

Det vil også kunne gi ham en plass i landsstyret, der hvert fylkeslag har to plasser.

- Valgkomiteen skal komme med sin innstilling til styre i Trøndelag Ap. Det er vårt oppdrag. Det er kommet flere innspill til oss fra flere av våre partilag, sier leder i valgkomiteen, Ingvild Kjerkol.

Ikke klar

Hun viser til at innstillingen til et nytt styre i fylkespartiet ikke er klar. Hun understreker at det er en prosess som pågår, og der hele komiteen kollegialt deltar.

- Det er travle personer som sitter i komiteen og vi har fortsatt ikke møteplanen vår klar. Innstillingen er heller ikke klar, men den skal være klar i god tid før årsmøtet som er helgen 7. og 8. april, sier Kjerkol.

For tidlig med comeback

Onsdag skrev vg.no at Ap-leder Jonas Gahr-Støre gjør det klart at det er for tidlig at Trond Giske kan komme tilbake i et sentralt tillitsverv.

- Jeg har tillit til at valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti gjør en klok vurdering når det skal foreslå medlemmer til det nye fylkespartiets styre. Jeg har sagt at det må være mulig å gjenvinne tapt tillit. Men i tilfeller der det har vært brudd på partiets retningslinjer i nær fortid bør det gå noe tid før man får nye tillitsverv i partiorganisasjonen, skrev Støre i et skriftlig svar til avisen.

Det er samme signal som også Fatima Almanea (Ap) fra Verdal kommer med.

- Det er for tidlig å ønske Giske tilbake i et slikt verv nå, sier hun.

Trond Giske har tidligere gått ut og beklaget at han har påført andre mennesker «ubehag og problemer» ved sin tidligere atferd.

- Jeg har gjort feil, og har ikke alltid vært bevisst nok på rollen min og hvordan den oppleves. Jeg har stor respekt for dem som deler sine historier, har Giske skrevet på sin Facebook-side.

- Uansett omstendighetene og detaljene i hver enkelt sak, er det ikke tvil om at jeg har opptrådt på en slik måte at jeg må ta dyp selvkritikk, har Giske sagt til Adresseavisen.

- Samme budskap

- Partileder Jonas Gahr Støre har svart Vg at det bør gå tid før en person som har brutt partiets retningslinjer kan komme tilbake i tillitsverv. Underforstått, det er for tidlig at Giske velges Hvordan opplever du at partilederen kommer med slike signaler?

- Jeg opplever at Jonas kommer med samme budskap som han gjorde da saken mot Trond Giske var avsluttet. Medlemmene i Trøndelag AP velger sitt styre. Jeg opplever ikke at partiledelsen blander seg i det, sier Kjerkol.

