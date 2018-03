Nå stenges ferjesambandet Brekstad - Valset i flere dager

Nå får de enda mer å juble for

Saken oppdateres.

Ferjesambandet mellom Brekstad og Valset skal utover våren stenges i to perioder. Den første begynner lørdag 10. mars.

Kaianleggene skal bygges om for å tilpasses nye hybridferjer, og i perioder vil det ikke være mulig å ha vanlig trafikk på sambandet.

- På Valset ferjekai skjer mesteparten av arbeidet mens ferjetrafikken går som normalt. Men noe arbeid er ikke mulig å gjennomføre samtidig som det går trafikk i sambandet, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Ferjesambandet blir helt stengt i disse periodene:

- Lørdag 10. mars - søndag 18. mars

- Lørdag 7. april - søndag 15. april

Tar forbehold

- Planen vår er å stenge sambandet i de to nevnte periodene. Vi må likevel ta et lite forbehold om at stengeperiodene kan bli flyttet dersom det i forkant meldes tøffe værforhold som ikke gjør det mulig å gjennomføre planlagte arbeidsoperasjoner, sier Johnsen.

Ferjepassasjerer som benytter Brekstad-Valset, må reise via Flakk-Rørvik i stengeperiodene. Dette vil bli skiltet ved sentrale veiknutepunkt på begge sider av fjorden.

Det blir også satt opp en ekstra ferje på sambandet Garten - Værnes når Valset ferjekai er stengt. Men fordi ferja bare tar 24 personbiler, anbefaler AtB så mange som mulig å reise via Flakk - Rørvik. Dette gjelder også store kjøretøy over seks meter.

Det blir ekstra bussavganger med rute 421 mellom Valset ferjekai og Lensvik hurtigbåtkai mellom mandag 12. og fredag 16. mars. Avgangene vil gå fra Valset klokka 6.00 og fra Lensvik klokka 16.45.

