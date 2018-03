Fra Opdalingen til Cupido

Har brukt over 30 år på å fullføre ny Knutsen & Ludvigsen-film

Saken oppdateres.

I 2013 ville Aasheim nærmere familien i Rennebu, og søkte vikarstilling som journalist i Opdalingen. Samme år ble han konstituert som redaktør. Nå, fem år etter, gir han seg ifølge avisen.

- Ærefrykt

- Jeg har takket ja til jobben som sjefredaktør for et større digitaliseringsprosjekt der man skal bringe kunnskap om helse, seksualitet og samliv ut til folk flest. Jeg kommer til å jobbe med de fremste fagfolkene på området, både i Norge og utlandet, noe som jeg ser fram til med litt ærefrykt og stor spenning, sier han til Opdalingen.no

I tillegg får Aasheim ansvaret for samarbeidsprosjekter med andre media, politikere og fagorganisasjoner.

- Oppdragsgiver er det samme forlaget som gir ut Cupido, et blad som jeg også vil få ansvaret for, sier han.

Gode resultater

I løpet av sine fem år i Opdalingen har han blant annet snudd underskudd til overskudd, vært gjennom eierskifte fra Amedia til Polaris, og ikke minst digitalisert avisen.

- Tida i Opdalingen har vært interessant og lærerik, og selv om det har vært knallhard jobbing og lange arbeidsdager så er det hyggelig når man oppnår gode resultater, forteller han.

Opdalingen skriver at avisen i 2013 hadde et underskudd på 1,2 millioner. Nå går avisa med overskudd for første gang på minst 15 år.

- Det er selvsagt trist å forlate en flott arbeidsplass, samtidig kjennes det godt å forlate skipet når det flyter så godt som det gjør nå, kommenterer Aasheim.

Jakter ny sjef

Styreleder i Opdalingen AS, Henning Johansen, sier at avisen har vært gjennom en voldsom utvikling de siste fem årene.

- Det står stor respekt av det gjengen på Oppdal har oppnådd. De har ryddet i økonomien, oppnådd vekst i både lesertall og abonnenter. I tillegg viser de solide resultater i annonsemarkedet, sier Johansen, og forteller at arbeidet med ny redaktør starter med det aller første.