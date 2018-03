Eldre reddet ut av buss etter velt i Oppdal

Styret i MiST sier ja til planene om ett nytt museum for kunst og design

Ny undersøkelse viser at vi ikke er komfortable med engelsk på jobb. Her er de vanligste feilene vi gjør

Bjørndalen vurderte å gå for Hviterussland i OL

Her signerer Ranheim millionavtalen

Hei, Kina. Her snakker vi norsk

To RBK-spillere tatt ut i Hareides Danmark-tropp

Nå skal han igjen få ansvaret for Cupido

Ønsker å opprette en pris for å unngå ensomme NTNU-studenter

Kvinne til sykehus etter at personbil kolliderte med buss i Drangedal

Saken oppdateres.

Nødetatene rykket tirsdag formiddag ut etter melding om at en minibuss hadde veltet ved Fagerhaug i Oppdal.

- Klokken 11.03 fikk vi melding om at en minibuss hadde kjørt av veien ved Gamle Kongevei i Oppdal. Det var tolv mennesker om bord. To av passasjerene fremstår skadd, men det skal ikke være alvorlig. Det skal være snakk om bruddskader. De ti andre skal være uskadd. Siden bussen ligger på siden og det er eldre folk involvert, er det vanskelig å få dem ut, sa operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt like etter klokken 11.30.

Store mannskaper fra politi og brannvesen rykket ut til stedet. Også et Sea King-helikopter ble sendt i lufta, men snudde, opplyser operasjonsleder Ann Kristin Øie ved politidistriktet.

Klokken 12.32 meldte politiet at alle passasjerene var ute av taxibussen.

«Alle passasjerer sjekket av helse på stedet, alle friskmeldt», skriver operasjonslederen videre på Twitter noen minutter senere.

Passasjerene kom fra Boas - Bo og aktivitetssenteret i Oppdal, og skulle på tur. De var på vei fra Oppdal og kjørte mot Fagerhaug da ulykken skjedde, opplyser Volden.

Når Adresseavisen snakker med operasjonssentralen like før klokken 13.00, er veien fortsatt stengt. Det pågår bilberging på stedet.

- Vi har foreløpig ikke noen detaljer om hvordan ulykken skjedde, sier Øie.