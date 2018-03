Mann funnet død i leilighet i Steinkjer

Saken oppdateres.

Klokken 13.10 tirsdag fikk Trøndelag politidistrikt melding om at en livløs person var funnet på en privat adresse i Steinkjer. Flere politipatruljer ble sendt til leiligheten for å undersøke omstendighetene.

Etterforskningsleder Leif Gundersen ved Steinkjer politistasjon opplyser like etter klokken 15.00 at en mann i 50-årene er funnet død i boligen sin.

- Dette behandles nå som et naturlig dødsfall. Avdøde vil bli obdusert ved St. Olavs hospital i morgen. Med mindre det blir funnet noe i forbindelse med obduksjonen, ser vi på dette som et naturlig dødsfall, sier Gundersen.

Det at mannen var funnet alene samt at det ble observert et et knust vindu i inngangsdøra, gjorde at politiet valgte å rykke ut til stedet, opplyser Gundersen.

Etterforskningslederen opplyser at det ikke er noe på åstedet som tyder på at mannen har vært utsatt for noe kriminelt.

- Legen som undersøkte avdøde støtter oss også på dette, sier etterforskningslederen.