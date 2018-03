Mann i 80-årene kjørte i feil kjørefelt

- Urealistisk at Erling Moe blir ordfører

Saken oppdateres.

Like etter klokken 09.15 tirsdag fikk trøndelag politidistrikt melding om at en bil kjørte i feil kjørefelt, slik at motgående trafikk måtte stanse og vike.

Ifølge operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt skjedde dette i Grong sentrum.

- Vi fikk melding om mannen fra folk som hadde møtt bilisten. Han havnet i feil fil etter en rundkjøring, sier operasjonslederen.

Ifølge Twitter-meldingen fra politiet ble bilen parkert og mannen i 80-årene kjørt hjem etter hendelsen. Han er nå anmeldt for å ha kjørt bil uten å ha gyldig førerkort. Det viste seg at førerkortet til mannen hadde gått ut, opplyser Volden.