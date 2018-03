Kristin (30) om livet etter kreften: Må ha legeerklæring i veska for å bevise at hun er edru

Innfører forbud mot venstresvinger for å hindre trafikk-kaos

Pallen glapp for Graabak i Granåsen

To hester på rømmen i Børsa

Flere eier to boliger nå enn tidligere. Det skjer til tross for boliglånsforskriften.

Ber om mer tid for Abbasi

Nå skal han igjen få ansvaret for Cupido

Ønsker å opprette en pris for å unngå ensomme NTNU-studenter

Flertall for folkeavstemning Finnmark om sammenslåing med Troms

Saken oppdateres.

Flere tipsere har ringt både politiet og Adresseavisen for å varsle om to løpske hester mellom Viggja og Børsa i Skaun. Ifølge innringer har de to hestene vært nær ved å løpe inn i møtende biler.

Operasjonsleder Ebbe Kimo hos politiet i Trøndelag tar tak i saken, og ringer et par eiere i området. Forøvrig beklager han at politiet ikke har cowboyer på plass i Børsa.

Dette er meldingen som ble lagt ut litt etter klokken 18.00 tirsdag kveld.