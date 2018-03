Ett av 40 Ap-lokallag i Trøndelag vil ha Giske i fylkesstyret

Saken oppdateres.

I forrige uke ble det kjent at Trondheim Ap har foreslått Trond Giske som kandidat til styret i Trøndelag Ap.

Nå skriver Dagens Næringsliv at veien inn i fylkesstyret kan bli lang. Etter det avisen kjenner til er nemlig Trondheim Ap det eneste av de 40 lokallagene som har foreslått Giske til styret.

Flere lokalpolitikere har også sagt at det er for tidlig å gi Giske et nytt verv. Selv ønsker han ikke å kommentere om han stiller som kandidat til fylkesstyret.

Trond Giske har de siste månedene vært i hardt vær etter at det i desember ble kjent at det hadde kommet flere varsler om upassende oppførsel. 25. januar konkluderte Arbeiderpartiet med at Giske hadde brutt partiets retningslinjer for seksuell trakassering.

