Nå blir det bedre DAB-dekning langs E14

Fra 23. mars vil 16 kommersielle radiokanaler få bedre dekning langs E14, fra Stjørdal til Sverige. Tidligere har kanalene bare hatt dekning deler av veien. Det skriver Radio.no i en pressemelding.

NRK har hatt DAB-dekning i området i lengre tid, men nå kan flere tusen radiolyttere også glede seg over bedre dekning fra de kommersielle radiokanalene.

- Vi setter opp nye sendere for å bedre totaldekningen. For å høre kanalene kan det være nødvendig å gjøre et kanalsøk på radioen, sier Olav Fostås, tekniker i P4 Gruppen. Han er blant dem som har kjørt Norge på kryss og tvers for å kontrollere DAB-dekningen. Til sammen er nærmere 50 000 kilometer tilbakelagt.

De nye senderne kommer i Sonadalen, Meråker og Stamnhaugen.

Dette er kanalene som nå har fått bedre dekning:

P4 Radio Norge P5 Hits Radio1 P6 Rock Radio Vinyl P7 Klem Radio Rock P8 Pop Radio Topp 40 P9 Retro P24/7 Mix P10 Country Kiss NRJ Radio Norsk Pop

