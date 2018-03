Prisdryss til journalister i Polaris media

Saken oppdateres.

Polaris konsernet har til sammen 35 små og store aviser under sin paraply. Denne uka har konsernet hatt sin årlige konferanse i Trondheim, hvor journalistpriser for fjoråret ble delt ut. Prisene er delt inn i 6 kategorier, med en vinner og én eller flere hederlig omtaler.

Vinner tredje år på rad

Adresseavisen gjør storeslem i år, når journalister og fotografer vinner i kategoriene levende bilder, kommentar, foto, reportasje og nyhet for stor avis. En av dem, Jonas Alsaker Vikan, har vunnet med sine team for tredje år på rad - først for «Teppefall», deretter «Acem» og i år i kategoriene reportasje og nyhet for stor avis, med henholdsvis «Datakonvertittene» og «Grenseløs» .

- Å holde på med undersøkende journalistikk er utrolig krevende, og vi bruker mye tid, langt ut over vanlig arbeidstid. Derfor er det så klart veldig hyggelig å få denne anerkjennelsen av sine egne. Samtidig skulle jeg ønske at også leserne får øynene opp for journalistikken vår, og at vi får bedre uttelling på nett.

- Du synes det er for liten uttelling?

- Vi ønsker oss alltid flere lesere, men ja. Adresseavisen har undersøkende journalistikk som satsningsområde, og vi legger også ned veldig mye arbeid i hvordan vi presenterer stoffet. Det håper jeg flere lesere får øynene opp for, sier Vikan.

Disse har fått priser i år

Vinner levende bilder-prisen: «Kikkhull»

Rune Petter Ness, Charlotte Sundberg, Jonas Nilsson og Espen Bakken i Adresseavisen.

Juryens begrunnelse: Levende bilder har en viktig plass i nyhetsformidlingen hos alle avishus. Årets vinner har laget en historie der vi får et innblikk i en verden som for de fleste er ukjent. Ikke bare er historien interessant og lærerik. Men vinnerne har også løst det visuelle med tanke på andre plattformer enn bare PC. Vinnerne har tilpasset fortellingen til alle plattformer, i en tid der de fleste konsumerer nyheter gjennom mobilen. Historien er godt løst journalistisk og teknisk.

Kommentar

Morten Langfeldt Dahlback i Adresseavisen vant kommentarprisen for «Kinesiske anbud i Nord-Trøndelag».

Juryens begrunnelse: Det er ikke alltid så lett å henge med når politikerne håndterer anbud. Like fullt er det et område som trenger et kritisk søkelys. Ikke bare gjennom nyhetssaker, men også gjennom tydelige stemmer. Forfatteren av denne kommentarserien følger Fylkesrådets behandling av innkomne anbud for bygging av ny bru med en solid penn. Politikerne i Nord-Trøndelag slipper ikke unna at de velger å forkaste et anbud som er 40 millioner kroner lavere enn neste, bare fordi det kommer fra Kina.

To kommentarer får hederlig omtale: «Folk tar sine liv i verdens lykkeligste land» av Egon Holstad og Odd Klaudiussen i iTtromsø, og kommentaren «Flaue knis, triste tabu og blodig alvor» av Elisabeth Solvang i Sunnmørsposten.

Fotoprisen

Det var en sterk foto kategori i år. Med mange gode bidrag, også fra de mindre avisene. Storparten av bildene er tatt lokalt, men også i år var det et par deltagende bilder utenfor Norges grenser.

Rune Petter Ness i Adresseavisen vant fotoprisen med «Hjertebarn».



Juryens begrunnelse: Vinneren i kategori foto er en som har brukt tid og viser innlevelse i et barns ventetid. Han har fulgt henne over lang tid, og han har klart å formidle de mange følelsene som utspiller seg i den lille kroppen. Det er totalt åtte bilder i serien og alle bildene er sterke. Imponerende!



Hederlig omtale gikk til Staale Wattø i Sunnmørsposten som har dokumentert hva som skjer når vi mennesker ikke tar henyn til naturen rundt oss, i «Plast dreper». Den andre hederlige omtalen går til Johan Arnt Nesgård i Trønder-Avisa som fanget en uvanlig og litt absurd situasjon i bildet «Reddet rein».



Nyhetspris - liten avis

Vinneren er Bente Milde i Brønnøysunds Avis for «Sømnesøya».

Juryen sier i sin begrunnelse: Vinneren har dokumentert en betent sak i lokalsamfunnet gjennom en nitidig, kronologisk og detaljert gjennomgang av saken i en årrekke. Ved hjelp av innsyn i avtaler og offentliggjøring av dokumenter, intervjuer, tilsvar og pedagogiske juridiske grep får leserne oversikt over saken og ikke minst persongalleriet. Saken har en betydelig økonomisk side gjennom attraktiv natur og historiske bygninger og involverer kommune og fylkeskommune. Det er alltid vanskelig for en lokalavis å gå inn i maktkonflikter fordi nærheten til både kilder og involverte spiller en stor rolle.



To journalister får hederlig omtale i kategorien. Den ene er Martin Lægland i iTromsø for «Hålogaland teater». Den andre er Cecilia Brurok og Lars Otto Eide i Hitra-Frøya for «Blir vi forgifta».

Reportasje

Vinner reportasjeprisen er Jonas Alsaker Vikan, Kjerstin Rabås, Richard Sagen, Jonas Nilsson og Espen Bakken i Adresseavisen med «Datakonvertittene».



Juryen mener: Noen ganger klarer journalister å finne ut hva som skjer i et ungt sinn som er helt overbevist om at den eneste måten verden kan endres på er gjennom å drepe andre mennesker. Når man trenger dypt inn i nettets mørkeste kroker, stiller det store krav til hvordan datasikkerhet og kildevern skal håndteres. De presseetiske utfordringene står i kø. Juryen er dypt imponert over en journalistikk som avdekker så grundig. Historiene som formidles her er skremmende, men de har som mål å opplyse oss om hvorfor noen mennesker hater som voldsomt og er så besatte.

Hederlig omtale går til Hilde Østmoe, Mariann Dybdahl, Morten Antonsen og Therese Alice Sanne i Adresseavisen for deres reportasje «Diagnose pårørende», og «Mysteriet Olaf Ottersbo» fra Alexander Killingberg og Erik Eikebrokk i Fosna-Folket.



Nyhetsprisen, stor avis

Med nyhetssaken «Grenseløs» mottar Adressa-journalistene Jonas Vikan, Pål Solberg og Simen Granviken hovedprisen i kategorien Nyhetsprisen, stor avis.

Juryen begrunner valget slik: Pressen skal beskytte enkeltpersoner mot overgrep, men hva når disse står bak noen av de styggeste forbrytelsene et samfunn kan tenke seg? Er det da nødvendig å stille spørsmål ved politiets metodebruk? Det gjorde disse journalistene. Gjennom kreativt kildesøk på nett, dokumentinnsyn i inn- og utland og systematisk kontakt med utenlandske journalister, avdekket de at 43 nordmenn hadde blitt utsatt for hacking fra amerikanske FBI, en metode som er ulovlig for norsk politi. Materiale fra hackingen skaffet politiet i Norge avgjørende bevis for at nordmennene hadde vært inne på verdens verste overgrepsbildenettsted, og ble grunnlaget for videre straffeforfølgning.





Anders Nordmeland, Johan Prestvik og Marius Langfjord i Trønder-Avisa får hederlig omtale for «De umulige sakene». Det samme gjør Adresseavisens Mari K. By Rise og Lajla Ellingsen for «Kystadavtalen».