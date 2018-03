- Solberg kan vurdere organiseringen av sin regjering

Saken oppdateres.

- Vi mener statsministeren bør bruke helga til å tenke på hvilket handlingsrom hun har for at de skal unngå mistillit, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp) til Adresseavisen.

Hun understreker at det er flere dager igjen, og at Sp er forberedt på å støtte mistillitsforslaget som behandles tirsdag.

- Men statsministeren sitter med nøkkelen her: Jeg skal ikke komme med forslag til statsministeren, hun vet selv hvordan de kan unngå mistillit. Men det handler selvsagt om den posisjonen Listhaug har, sier Arnstad.

- Hva mener du?

- Solberg kan vurdere den fremtidige organiseringen av sin regjering. Vi har ikke tillit til justisminister Sylvi Listhaug, sier Arnstad.

- Men dere kan ha tillit til henne i andre roller i regjeringen?

- Det har jeg ikke sagt noe om, avslutter Arnstad.

Solberg: Svarer i Stortinget

Solberg kommenterer saken overfor NTB:

- Spørsmålet om hvordan regjeringen håndterer mistillitsforslag, besvarer jeg bare i Stortinget, sier Solberg til NTB.

Hun viser for øvrig til debatten i Stortinget torsdag:

- I går gjentok kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) på regjeringens vegne regjeringens unnskyldning fra Stortingets talerstol. Sylvi Listhaug har også selv gitt en uforbeholden unnskyldning, og Stortinget har vedtatt kritikk, sier Solberg.

KrF samlet

KrFs stortingsgruppe var fredag morgen samlet for å diskutere forslaget som Rødt har fremmet.

- Vi har ikke konkludert. Det er ikke sikkert at vi vil konkludere i dag heller, sa KrF-leder Knut Arild Hareide til pressen i det han gikk av møtet fredag morgen.

Det er allerede avklart at Ap, SV, Sp og MDG vil støtte mistillitsforslaget fra Rødt, som vil bli behandlet i Stortinget tirsdag neste uke. For å skaffe flertall for mistillit, må også KrF gå inn for dette.

Innkaller landsstyre

KrF innkaller sitt landsstyre til møte mandag for å diskutere hvordan partiet stiller seg til forslaget om mistillit mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp), melder NTB. Hareide Listhaug muligens regjeringens skjebne avgjøres da av KrF.

- Det er stortingsgruppen vår som har bedt om et fellesmøte med landsstyret. Møtet vil bli holdt på Stortinget mandag klokken 12, opplyser Hareide til NTB.

KrF-topp: Listhaug bør trekke seg

Geir Bekkevold i KrF har tidligere sagt at han mener det ville gitt regjeringen arbeidsro, dersom Sylvi Listhaug trekker seg som justisminister. Fredag morgen har han ikke noe særlig å melde etter KrFs gruppemøte.

- Ja, vi har hatt møte og diskutert. Møtet er ferdig, men jeg har vi har ingenting å melde nå, sier han til Adresseavisen.

- Må dere også holde landsstyremøte for å diskutere dette?

- Vi har ingenting å melde nå, sier han.