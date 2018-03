- Vi har ikke kokludert ennå

For 200 kr kan du gi et menneske varig tilgang på rent vann

Saken oppdateres.

KrFs stortingsgruppe var fredag morgen samlet for å diskutere forslaget som Rødt har fremmet.

- Vi har ikke konkludert. Det er ikke sikkert at vi vil konkludere i dag heller, sa KrF-leder Knut Arild Hareide til pressen i det han gikk av møtet fredag morgen.

Også Sp skal samles i løpet av fredagen. Det er allerede avklart at Ap og SV vil støtte mistillitsforslaget fra Rødt, som vil bli behandlet i Stortinget tirsdag neste uke.

For å skaffe flertall for mistillit, må både Sp og KrF gå inn for dette.

Sp også kritiske

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad er blant dem som skarpt tar avstand fra Listhaugs terroranklager.

På NRK Dagsrevyen torsdag kveld sammenlignet hun Listhaug med et barn som synes det er vanskelig å beklage det hun har gjort. Listhaug trengte fire runder på talerstolen torsdag før hun leverte en unnskyldning uten forbehold.

KrF-topp: Listhaug bør trekke seg

Geir Bekkevold i KrF har tidligere sagt at han mener det ville gitt regjeringen arbeidsro, dersom Sylvi Listhaug trekker seg som justisminister. Fredag morgen har han ikke noe særlig å melde etter KrFs gruppemøte.

- Ja, vi har hatt møte og diskutert. Møtet er ferdig, men jeg har vi har ingenting å melde nå, sier han til Adresseavisen.

- Må dere også holde landsstyremøte for å diskutere dette?

- Vi har ingenting å melde nå, sier han.

Hareide: – Svekket tillit

KrF-leder Knut Arild Hareide ville torsdag kveld ikke si om partiet kommer til å støtte forslaget om mistillit, ifølge NTB. Han fastslår likevel at det naturligvis er noe KrF må vurdere:

- Vi har i kveld fremmet sterk kritikk mot justisminister Sylvi Listhaug, og det er ikke tvil om at denne uka har svekket vår tillit. Et mistillitsforslag er et svært alvorlig spørsmål som vi ikke har fått mulighet til å diskutere i vår stortingsgruppe. Vi er nødt til å se på alle delene av det før vi konkluderer, sa Hareide i et debattprogram på NRK.