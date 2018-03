Brann i bolighus i Malvik

Dårligste seriestart for RBK på sju år: Slik vurderer Bruttern situasjonen

Politiet i Trøndelag meldte dette på Twitter kl. 23.08 lørdag.

- Det brenner i en enebolig med sokkelleilighet på Vikhammer. Det bor tre personer i huset, og alle har kommet seg ut av boligen, opplyser operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt.

Ifølge operasjonsleder er beboerne i 30-, 40- og 60-årene. To av dem har fått i seg en del røyk, og får tilsyn av helsepersonell på stedet. Det står åpne flammer ut av huset, og brannen har tatt godt tak.

En knapp time etter at politiet mottok melding om brannnen, jobber brannmannskaper for å få kontroll over brannen.

Beboerne i huset har kommet seg uskadet ut. Brannen har fått godt tak i bygningen. Slukningsarbeidet pågår. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) March 17, 2018

Alle nødetater er på stedet.