Tre personer berget seg ut av brennende bolig

Saken oppdateres.

Den første meldingen om brannen kom på Twitter kl. 23.08 lørdag.

20 minutter senere fulgte politiet opp med melding om beboerne i huset.

- Det brenner i en enebolig med sokkelleilighet på Vikhammer. Tre personer i huset, og alle har kommet seg ut av boligen, opplyser operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt.

Tilsyn for røykskader

Ifølge operasjonsleder er beboerne i 30-, 40- og 60-årene. To av dem har fått i seg en del røyk, og får tilsyn av helsepersonell på stedet.

Det sto åpne flammer ut av huset, og brannen hadde tatt godt tak.

En knapp time etter at politiet mottok melding om brannnen, jobbet brannmannskaper fortsatt med slukningsarbeidet.

Ingen spredningsfare

- Det har ikke vært spredningsfare, men beboere i nærliggende boliger er bedt om å holde vinduene lukket, for å holde røyk ute. Et kriseteam er varslet og vil komme til stedet. De skal blant annet bistå beboerne med alternativ overnatting, dersom de ikke selv har skaffet dette, opplyste operasjonsleder Viola Elvrum klokken 00.40.

Beboerne i huset har kommet seg uskadet ut. Brannen har fått godt tak i bygningen. Slukningsarbeidet pågår. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) March 17, 2018

Alle nødetater var på stedet.

Klokka 01.10 kunne politiet forlate stedet, mens brannvesenet var igjen.

- Bare ti minutter etter ønsket brannvesenet oss tilbake på stedet, etter meldinger om at det blusset opp igjen. Senere klokka 01.44 meldte innsatsleder på stedet at det hadde tatt seg opp og at det var brann i isolasjon i taket igjen, sier operasjonsleder Viola Elvrum.

Brannvesenet hadde etterslukking utover natta, mens politiet vil ha videre sikring av området når slukkingen er avsluttet.