E14 ved Storlien er fortsatt stengt

Saken oppdateres.

Sendt bergingsbil som nå er i Åre, står ved Storlia sliter med å komme seg frem. Det er Trafikkverket i Sverige som følger opp denne saken.

- Siste beskjed vi har fått er at det ikke blir åpning før tidligst 21.30. Vi anslår at det er minst 2-300 meter kø. Køen er verst på svenskesiden, men det er grunn til å tro at det er mange nordmenn her. I begge tilfeller er det øst-europesiek vogntog med dårlige dekk som er involvert, opplyser Morten Eitran ved Vegtrafikksentralen.

Fortsatt er det stengt også ved fylkesvei 72 fra Verdal mot svenskegrensa på grunn av uvær. det dreier seg om vei nummer 322 på svensk side, fra riksgrensa mot Duved.

Veien har vært åpen, og så stengt igjen, opplyser vegtrafikksentralen.

- Nå står det faktisk en ny lastebil og sperrer E14 i begge retninger. Dette er på samme sted som tidligere idag, cirka 200 meter over på svensk side, sa trafikkoperatør Magne Storø ved Vegtrafikksentralen like etter klokka 19.00 mandagskveld.

Klokka 20.40 meldte bilister på stedet at det har kommet bergingbil til stedet, og like etter ble det meldt at det igjen var mulig å passere.

Dette skjedde kun kort tid etter at E14 ved Storlien i Sverige ble åpnet etter at en lastebil sperret E14 i begge retninger og skapte lange køer.

- Nå er E14 åpen igjen i begge retninger, opplyste trafikkoperatør Morten Eitran ved Vegtrafikksentralen ved 17.45-tiden mandag.

Tre timer i kø

Klokka 17.00 ble det meldt at bergingsbilen ennå var vel en halvtimes tid unna stedet.

- Flere skal ha stått i kø i tre timer allerede, så det kan bli en lang kveld for mange, sier Eitran.

Ingen omkjøringsveier

Det finnes heller ikke omkjøringsveier.

-Det skulle vært mulig å kjøre om Verdal, men der er det nå stengt på svensk side på grunn av uvær. Det går an å kjøre om Røros, men det blir jo i så fall en veldig lang tur. Da er det nesten bedre å vente på at veien forbi Storlien blir ryddet, sier Eitran.

Klokken 17.10 meldes det fra bilister på stedet at trafikken har begynt å bevege på seg.

- Det kan være at bilbergingen er igang og at de samtidig dirigerer trafikk forbi stedet, sier Eitran.