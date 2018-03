Frontkollisjon i Orkdal - veien sperret

Kunsten å se: Er det best å lete etter likheter eller ulikheter her?

Prøveprosjekt: Olav Tryggvasons gate stenges for all biltrafikk fra juli

Saken oppdateres.

Nødetatene rykket mandag morgen ut til Geita på fylkesvei 710 i Orkdal der to biler hadde kollidert front mot front.

Politiet opplyser at det er en del skader på de involverte bilene.

- Det er ikke meldt om alvorlige skader på de involverte personene. De er blitt tilsett av helsepersonell på stedet, forteller operasjonsleder Ebbe Kimo i politiet.

Like etter klokken 7 meldte politiet at veien er helt sperret på stedet fordi et vogntog har sakset like ved ulykkesstedet.

- Dette har skjedd noen hundre meter fra ulykkesstedet, og det er bestilt bilberging. Det er usikkert når veien blir åpnet igjen, sier Kimo.