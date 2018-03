Kollisjon med tre kjøretøy i Midtre Gauldal

Stort press på KrF - følg Knut Arild Hareides tale direkte her

Stort press på KrF - følg Knut Arild Hareides tale direkte her

Saken oppdateres.

To personbiler og en oljetankbil er involvert i en ulykke på fylkesvei 30, cirka to kilometer nord for Rognes i Midtre Gauldal. Politiet fikk første melding om ulykken klokka 12.48.

- Det er en bil som har kommet over i motsatt kjørefelt i en sving, så har denne bilen truffet først en annen personbil og så en oljetankbil, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

- Det er foreløpig ikke meldt om noen personskade, men det er sendt ambulanse til stedet siden det er tungtransport involvert, sier Kimo.

Det foregår dirigering av trafikk på stedet, men det skal ikke være store trafikale utfordringer.

Det skal heller ikke være noe lekkasje fra oljetankbilen.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.