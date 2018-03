Mye vann, snø og sørpe på veiene

Kunsten å se: Er det best å lete etter likheter eller ulikheter her?

Saken oppdateres.

Klokken 8.30 meldte politiet om en trafikkulykke ved Koatunnelen på E6 mellom Verdal og Inderøy. En bil har kjørt av veien og skadeomfanget er ukjent.

Klokken 8.13 meldte politiet om en bil som har kjørt i autovernet i nordgående felt ved Grillstadtunnelen. To personer var involvert og skal være lettere skadet. Klokken 8.45 meldte politiet at stedet var ryddet og at trafikken gikk som normalt.

Mandag er også fylkesvei 773 over Steinfjellet mellom Namsskogan og Røyrvik stengt. Det samme er fylkesvei 6330 mellom Åfjord og Follafoss.

- Det er vind og dårlig vær som er årsaken til at disse er besluttet stengt, men vi vurderer situasjonen fortløpende. Samtidig er det mye nedbør som fører til både vann og sørpe i veibanen rundt om i distriktet, forteller trafikkoperatør Ingvild Stabell Bredland ved Vegtrafikksentralen i Midt-Norge.

Det har mandag morgen kommet flere meldinger om trafikkulykker. I Orkdal har to biler kollidert på fylkesvei 710. Her fikk også et vogntog problemer som førte til at veien ble sperret.

Det har også meldt om trafikkulykker på E6 ved Sandmoen, på Byneset, på E6 ved Soknedal og i Stjørdal.

Vegtrafikksentralen oppfordrer alle trafikanter om å beregne god tid mandag morgen.

- Folk må ta det pent og rolig i trafikken i dag og de skal vite at entreprenørene jobber på spreng for å holde veiene i farbar stand. Mange steder kan det være overvann og det jobbes med å lede vann fra veibanen og ut i grøftene flere steder, forteller Bredland.

Klokken 7.30 mandag morgen meldte politiet at de stoppet trafikken på Røddeveien mellom Melhus og Torgård. Det var svært glatt og ikke kjørbart opplyste politiet på Twitter. En halvtime senere ble veien igjen åpnet.