Reduserer moskusstammen - kan skyte 15 moskus på Dovrefjell

Stort press på KrF - følg Knut Arild Hareides tale direkte her

Stort press på KrF - følg Knut Arild Hareides tale direkte her

Saken oppdateres.

Fylkesmennene i Oppland og Trøndelag anbefalte nylig at direktoratet vedtar av uttak av 15 moskus på Dovrefjell i perioden 1. mars til 1. september. Direktoratet deler denne oppfatningen. Målet med uttaket er å redusere konflikten mellom mennesker og moskus.

Uttaket rettes mot moskus som oppholder seg utenfor kjerneområdet, samt i kjerneområdet hvor det erfaringsmessig er kort avstand for moskus å vandre til områder hvor det oppstår konflikter mellom mennesker og moskus.

LES OGSÅ: Moskuskalver dør av sykdom

Skal ikke være mer enn 200

Ifølge forvaltningsplanen for moskus på Dovrefjell, som ble revidert i 2017, skal moskusen ivaretas innenfor et kjerneområde på 340 km2.

Det er et delmål i planen at vinterbestanden ikke bør overstige 200 individer.

Kjerneområdet for moskus ligger i kommunene Oppdal, Dovre og Lesja.

Ved høringen på revidert forvaltningsplan i 2017 signaliserte kommunene støtte til at bestanden ikke bør overstige 200 individer om vinteren. Ved siste minimumstelling, i mars 2017, ble det registrert minst 249 moskus.

LES OGSÅ: Denne moskusen skal lokke nederlendere til Trøndelag

Lav terskel for å ta ut enkeltindivider

Direktoraret deler fylkesmennenes oppfatning og legger samtidig til grunn at terskelen for å ta ut enkeltindivider som kommer inn i områder der de kan utgjøre en reell trussel for mennesker eller allmenn ferdsel, fortsatt vil ligge lavt.

Uttaket skal primært rettes mot mindre grupper og enkeltdyr som befinner seg utenfor kjerneområdet, alternativt i den sørlige del av kjerneområdet, der konfliktpotensialet anses aller størst, heter det i direktoratetes vedtak.

Uttaket regnes ikke som enkeltvedtak, og kan derfor ikke påklages.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.