Så elgen i øynene

Saken oppdateres.

Fredag ettermiddag satt 19-åringen Dennis Kristensen på stua i Klæbu. Han kikket på tv, men plutselig kom det skygge foran stuevinduet.

På verandaen utenfor sto det to store elger.

- Har jeg strukket ut hånda ville jeg tatt på dem, sier Dennis.

Ikke truende

19 åringen fikk øyekontakt med elgen og da snudde den.

- De var rolige og så trolig etter mat og drikke. De så ganske tynne ut og var tydeligvis på jakt etter mat, forteller han. Dennis rakk å filme elgene mens de lusket rolig inntil husveggen.

Ønsker ikke å ha dem så nære huset

Familien i Klæbu har vanligvis to hunder på verandaen. Derfor ønsker de ikke å ha dyrene tett inntil husene i området. Men både familien og naboene har likedan veranda som leder rett ut i et skogholt. Derfra her elgen enkel tilgang til nabolaget.

- Vi har sett dem flere ganger de siste ukene, men vi føler ikke at de er truende. Dyrene gikk tilslutt helt til utkanten av skogen, avslutter Dennis Kristensen.

